Окупанти за добу обстріляли 11 населених пунктів Донецької області, є поранені та вбиті: фото наслідків

Окупанти за добу обстріляли 11 населених пунктів Донецької області, є поранені та вбиті: фото наслідків

Російські окупанти за добу обстріляли Донецьку область надзвуковими ракетами, танками, та артилерією.

Під ворожим вогнем перебували 11 населених пунктів: Авдіївка, Торецьк, Бахмут, Соледар Світлодарськ, Красногорівка, Удачне, Максимільянівка, Галицинівка, Миколаївка та Долинівка.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Зазначається, що внаслідок обстрілів росіян є загиблі та поранені мирні жителі.

Так, Два авіаудари надзвуковими ракетами класу "повітря-земля" типу х-22 "Буря" ворог наніс по селу Миколаївка Покровського району. Щонайменше шість приватних будинків пошкоджено.

Загалом руйнувань зазнали 43 цивільних об'єкти - 31 житловий будинок, адмінбудівля Вуглегірської ТЕС, залізничне полотно, автомобіль "швидкої допомоги", лінії електропередач тощо. Без світла залишилися Бахмут і Красногорівка.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 110-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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