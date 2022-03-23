Окупанти за добу обстріляли 14 населених пунктів Донецької області: є загиблі та поранені, зокрема - діти

Окупанти за добу обстріляли 14 населених пунктів Донецької області: є загиблі та поранені, зокрема - діти

Ворог вів обстріли мирного населення з авіації, ракетних установок і важкої артилерії.

За добу обстрілів росіян зазнали 14 населених пунктів Донецької області. Внаслідок ударів пошкоджено щонайменше 24 цивільних об’єкти, серед яких житлові будинки, школа, автобусна зупинка тощо.

Як повідомляє поліція області, є загиблі та поранені мирні жителі, зокрема - діти.

Так, упродовж минулої доби під вогнем окупантів перебували Маріуполь, Мар’їнка, Красногорівка, Краматорськ, Дружківка, Іванопілля, Вовчанка, Очеретине, Новобахмутівка, Першотравневе, Успенівка, Андріївка, Бердичі, Миколаївка.

Зазначається, що поліцейські відкрили кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) та ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 28-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова наголошує, що російські окупанти вбивають щонайменше 5 наших дітей щодня. Станом на 23 березня від рук росіян загинула 121 дитина.

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