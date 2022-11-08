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Окупанти за добу обстріляли 15 населених пунктів на Донеччині: є загиблі та поранені

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Окупанти за добу обстріляли 15 населених пунктів на Донеччині: є загиблі та поранені

Фото: facebook/Павло Кириленко

Поліція задокументувала 28 ударів по Донеччині. Окупанти вбили та поранили цивільних мешканців.

Російські окупанти за добу обстріляли 15 населених пунктів на Донеччині. Під вогнем були житлові будинки.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції України.

Як стало відомо, окупанти випустили снаряди по містах Краматорськ, Авдіївка, Бахмут, Красногорівка, Торецьк, Вугледар, Курахове, Часів Яр, Соледар, селищах Велика Новосілка, Гостре, Нью-Йорк, Петрівка, а також селах Красногорівка та Карлівка.

“Окупанти вели вогонь з авіації, ЗРК “С-300”, РСЗВ “Град”, артилерії, мінометів. Зруйновано та пошкоджено 20 цивільних об‘єктів – 16 житлових будинків, два заводи, господарчу споруду, автомобіль. Зафіксовано чотири ракетні удари із ЗРК “С-300” по Краматорську. Російські снаряди поцілили в інфраструктуру. За попередніми даними, люди не постраждали”, - розповіли в Нацполіції України.

Там також додали, що окупанти завдали удару і по Красногорівці. Там пошкоджені три приватні оселі, є загиблі та поранені.

“З реактивної артилерії російські військові обстріляли Бахмут. Є вбиті та травмовані, руйнувань зазнали один багатоквартирний та два приватні будинки. Є поранені в Соледарі та Вугледарі. Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (“Порушення законів та звичаїв війни”) КК України”, - додали в Нацполіції України.

Нагадаємо, що на Київщині затримали фермера-колаборанта, який годував росіян під час окупації регіону.

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Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
869
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