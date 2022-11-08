Окупанти за добу обстріляли 15 населених пунктів на Донеччині: є загиблі та поранені

Російські окупанти за добу обстріляли 15 населених пунктів на Донеччині. Під вогнем були житлові будинки.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції України.

Як стало відомо, окупанти випустили снаряди по містах Краматорськ, Авдіївка, Бахмут, Красногорівка, Торецьк, Вугледар, Курахове, Часів Яр, Соледар, селищах Велика Новосілка, Гостре, Нью-Йорк, Петрівка, а також селах Красногорівка та Карлівка.

“Окупанти вели вогонь з авіації, ЗРК “С-300”, РСЗВ “Град”, артилерії, мінометів. Зруйновано та пошкоджено 20 цивільних об‘єктів – 16 житлових будинків, два заводи, господарчу споруду, автомобіль. Зафіксовано чотири ракетні удари із ЗРК “С-300” по Краматорську. Російські снаряди поцілили в інфраструктуру. За попередніми даними, люди не постраждали”, - розповіли в Нацполіції України.

Там також додали, що окупанти завдали удару і по Красногорівці. Там пошкоджені три приватні оселі, є загиблі та поранені.

“З реактивної артилерії російські військові обстріляли Бахмут. Є вбиті та травмовані, руйнувань зазнали один багатоквартирний та два приватні будинки. Є поранені в Соледарі та Вугледарі. Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (“Порушення законів та звичаїв війни”) КК України”, - додали в Нацполіції України.

Нагадаємо, що на Київщині затримали фермера-колаборанта, який годував росіян під час окупації регіону.

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