Окупанти за добу обстріляли дві прикордонні з Росією області - Генштаб

Окупанти завдали авіаційних та мінометних ударів по Сумській та Чернігівській областях.
Під ворожий вогонь потрапили населені пункти Краснопілля у Сумській області та Михальчина-Слобода у Чернігівській області.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Зазначається, що у цих областях окупанти також проводили розвідку за допомогою безпілотників.
"З метою уточнення розташування позицій наших військ ворог вів розвідку із застосуванням БпЛА в окремих районах Сумської та Чернігівської областей. Завдав ракетного авіаційного удару в районі населеного пункту Краснопілля Сумської області та здійснив мінометний обстріл в районі населеного пункту Михальчина-Слобода Чернігівської області", - йдеться в повідомленні Генштабу.
Загалом на Сіверському напрямку противник активних дій не проводив, ознак створення ударних угруповань не виявлено.
Зазначимо, зростає загроза обстрілів у прикордонних областях України з боку РФ, яка варварськи нищить державу вже 100 днів. Під ударом РФ можуть опинитися населені пункти Чернігівської та Сумської областей.
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