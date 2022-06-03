Окупанти за добу обстріляли дві прикордонні з Росією області - Генштаб

Окупанти за добу обстріляли дві прикордонні з Росією області - Генштаб

Окупанти завдали авіаційних та мінометних ударів по Сумській та Чернігівській областях.

Під ворожий вогонь потрапили населені пункти Краснопілля у Сумській області та Михальчина-Слобода у Чернігівській області.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що у цих областях окупанти також проводили розвідку за допомогою безпілотників.

"З метою уточнення розташування позицій наших військ ворог вів розвідку із застосуванням БпЛА в окремих районах Сумської та Чернігівської областей. Завдав ракетного авіаційного удару в районі населеного пункту Краснопілля Сумської області та здійснив мінометний обстріл в районі населеного пункту Михальчина-Слобода Чернігівської області", - йдеться в повідомленні Генштабу.

Загалом на Сіверському напрямку противник активних дій не проводив, ознак створення ударних угруповань не виявлено.

Зазначимо, зростає загроза обстрілів у прикордонних областях України з боку РФ, яка варварськи нищить державу вже 100 днів. Під ударом РФ можуть опинитися населені пункти Чернігівської та Сумської областей.

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