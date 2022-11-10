Окупанти за добу обстріляли понад 10 населених пунктів на Донеччині: подробиці від МВС

Правоохоронці на Донеччині задокументували практично два десятки порушень законів та звичаїв війни за добу.

Російські окупанти упродовж доби обстріляли 12 населених пунктів на Донеччині.

Про це повідомили в пресслужбі МВС України.

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Російські окупанти за добу обстріляли на Донеччині 12 населених пунктів. Внаслідок чого загинули люди, є руйнування приватних будинків.

Росіяни били по містах Авдіївка, Бахмут, Торецьк, Лиман, Мар’їнка, смт Велика Новосілка, Північне, села Ласточкине, Новоселівка Перша, Карлівка, Дружба, Павлівка.

“Армія рф атакувала мирне населення з РСЗВ “Град”, “Ураган” та артилерії. В результаті обстрілів знищено та пошкоджено 27 цивільних об‘єктів – 21 житловий будинок. Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (“Порушення законів та звичаїв війни”) КК України.

Окупанти в Донецькій області

Аналітики з Інституту війни вважають, що російські військові намагаються використати мобілізований персонал, щоб відновити наступ на Донеччині. Швидше за все, їм не вдасться досягти значних операційних успіхів.

Водночас українські правоохоронці на деокупованих територіях області ексгумували понад 120 тіл загиблих людей. У звільнених населених пунктах поліція виявила 35 місць поховань.

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