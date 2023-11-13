Окупанти за добу понад 50 разів били по Херсонщині та обстріляли Нікопольщину – є жертви: як минула ніч у регіонах

Ніч проти 13 листопада у більшості областей України минула відносно спокійно.

Обласні державні адміністрації прозвітували, яка ситуація у регіонах станом на ранок понеділка, 13 листопада, і як минула ніч в Україні.

Чернігівщина

За добу – один обстріл (2 вибухи) – Корюківський район, із міномету. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина

Вночі росіяни здійснили мінометний обстріл Краснопільської громади (4 вибухи). Без наслідків.

Вчора протягом дня окупанти здійснили 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 20 вибухів з міномету та артилерії. Обстрілів зазнали Юнаківська, Краснопільська, Миропільська та Шалигинська громади. Минулося без наслідків.

Запорізька область

Окупанти поцілили по 21 населеному пункту – зафіксовано 57 ударів. 54 артобстріли прийшлися по території прифронтових міст та сіл, зокрема Гуляйполя, Залізничного, Клапанів, Преображенки, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я, Полтавки, Лугівського, Кам'янського й Плавнів.

Також ворог гатив з авіації по Оріхову й Роботиному та атакував безпілотниками Левадне. Місцеві жителі не постраждали, однак надійшло повідомлення про руйнування будинку.

Дніпропетровщина

Протягом вчорашнього дня окупанти не залишали у спокої Нікопольщину. Спрямували два дрони-камікадзе на районний центр. Гатили по ньому та Марганецькій громаді й з важкої артилерії. Пошкоджені п'ятиповерхівка, 4 приватні будинки, 2 господарські споруди, лінія електропередач.

Від вечора агресор двічі обстріляв Нікопольщину. З важкої артилерії вгатив по Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Випустив понад півдесятка снарядів. Уражені території ще обстежують. Без жертв.

Харківщина

Вчора ворог завдав ракетного удару, попередньо з ЗКР С300, по Шевченківському району Харкова. Зафіксоване влучання в землю біля розважального комплексу. Пошкоджено дерев'яні ворота розважального комплексу. Постраждалих немає.

На Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Вовчанськ, Нестерне Чугуївського району та Дворічанське Куп'янського району.

На Куп’янському напрямку ворог за підтримки авіації вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Кислівка, де наші захисники відбили 11 атак.

Також ворог завдав удару КАБ по с. Чернещина Ізюмського району, пошкоджено приватний будинок. Внаслідок обстрілу с. Новоосинове Куп'янського району пошкоджено кафе, горіла котельня.

Також обстріляне смт. Куп’янськ- Вузловий Куп'янського району. Без постраждалих.

Луганщина

За вчора відбиті чотири ворожі атаки поблизу Новоєгорівки на Сватівщині. Також Білогорівка та територія Серебрянського лісу зазнали й ударів з неба.

Від обстрілів постраждали Невське та Макіївка. За добу противник здійснив 133 обстріли (537 снарядів).

Донеччина

По населених пунктах області росіяни здійснили 21 обстріл. Під вогнем були: с.Орлівка, Авдіївка, смт Північне, Торецьк, с.Ласточкине. Пошкоджено 9 житлових будинків (з них 2 – багатоквартирні), ЛЕП, цех ПрАТ "АЗМК".

Миколаївщина

Вчора зафіксовано ворожий артилерійський обстріл по м. Очаків. Постраждалих немає. Також вчора ввечері та сьогодні вночі ворог завдавав артилерійських обстрілів по с. Солончаки та Дніпровське Куцурубської громади. Без постраждалих.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 53 обстріли (279 снарядів), з них по м. Херсон – 3 обстріли (4 снаряди).

Рашисти поцілили у райони 28 населених пунктів області. Вчора ворог вдарив по Дніпровському району Херсона. Через обстріл на власному подвір’ї загинув 64-річний чоловік. Він отримав вибухову травму, несумісну з життям. Медики, які приїхали на місце, лише констатували смерть. Дружина загиблого госпіталізована. У 64-річної жінки вибухова, закрита черепно-мозкова травми, осколкові поранення ніг, струс головного мозку. Стан – середньої важкості. Лікарі надають їй необхідну допомогу.

Всього за добу через російську агресію одна людина загинула, одна дістала поранення.

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