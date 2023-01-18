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Окупанти за добу понад 80 разів обстріляли Херсон та область: є руйнування та поранені

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Окупанти за добу понад 80 разів обстріляли Херсон та область: є руйнування та поранені

Фото: Поліція Херсонської області

Росіяни атакували Херсон та область з реактивних систем залпового вогню, мінометів, танків та безпілотників.

Російські загарбники протягом минулої доби 83 рази обстріляли Херсон та Херсонську область. Внаслідок атак є руйнування та поранені.  

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Зазначається, що для атак армія РФ використовувала реактивні системи залпового вогню, міномети, танки та безпілотники.

Херсон окупанти атакували 26 разів – внаслідок обстрілів чотири людини отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Під удар потрапили житлові квартали міста та об'єкт критичної інфраструктури.

Нагадаємо, у Херсонській облраді зазначили, що ЗСУ не використовують план бліцкриг та масштабних наступальних операцій у звільненні Херсонщини від окупантів.

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Дата публікації
Перегляди
48
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