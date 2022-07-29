Окупанти за добу у Донецькій області вбили вісім мирних жителів

Точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо.
Російські військові вбили вісім мирних жителів Донеччини.
Про це у своєму Telegram повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
"Росія вбиває цивільних! За 28 липня росіяни вбили 8 мирних жителів Донеччини: 3 - у Бахмуті, 2 - у Торецьку, 1 - в Орлівці, 1 - у Гірнику та 1 - у Соледарі. Ще 19 людей отримали поранення", - повідомив він.
Кириленко також наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 156-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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