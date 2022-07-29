Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупанти за добу у Донецькій області вбили вісім мирних жителів

Дата публікації
Перегляди
510
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Окупанти за добу у Донецькій області вбили вісім мирних жителів

Фото: Донецька ОДА

Точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо.

Російські військові вбили вісім мирних жителів Донеччини.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Росія вбиває цивільних! За 28 липня росіяни вбили 8 мирних жителів Донеччини: 3 - у Бахмуті, 2 - у Торецьку, 1 - в Орлівці, 1 - у Гірнику та 1 - у Соледарі. Ще 19 людей отримали поранення", - повідомив він.

Кириленко також наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 156-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Читайте також:

З Днем української державності - Звернення Зеленського за 28 липня

З Днем української державності - Звернення Зеленського за 28 липня
Наступна публікація