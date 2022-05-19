Окупанти за добу вбили чотирьох та поранили ще трьох мирних мешканців в Сєвєредонецьку - Гайдай

Окупанти за добу вбили чотирьох та поранили ще трьох мирних мешканців в Сєвєредонецьку - Гайдай

Значна кількість руйнацій та четверо загиблих в Сєвєродонецьку, область знеструмлена. Найбільших пошкоджень зазнав Сєвєродонецьк, а також населені пункти Попаснянської громади. Зокрема, в останній росіяни активно застосовували авіацію.

Сєвєродонецьк обстрілювали із самого ранку. Подекуди, через потужні обстріли рятувальники не в змозі були виїхати на місця займань по дві години.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він зазначив, що у місті пошкоджено щонайменше вісім будинків, деякі із них палали – окремі квартири та цілі під’їзди. 18 травня в місті загинули четверо осіб, поранені ще троє. Усі – зранку та в старих районах міста.

Зокрема, тіла двох жінок без ознак життя знайдені після обстеження квартири, куди вранці потрапив ворожий снаряд. Поблизу одного із будинків загинув чоловік, на цій же вулиці під вогонь росіян потрапили жінка і чоловік. Перша загинула на місці, чоловіка з осколковими ураженнями госпіталізовано.

Ушкоджень зазнали ще два сєвєродончанина – осколкові поранення та контузія. У Лисичанську жінці відірвало руку. Також стало відомо про трьох осіб, які загинули раніше – це жителі Білогорівки та Попасної, наголосив Гайдай.

Упродовж 18 травня росіяни застосували авіацію задля руйнування цивільних об'єктів в районах населених пунктів Лоскутівка, Катеринівка та Оріхове. Здійснювали штурмові дії в районі Устинівки та Золотого-4, успіху не мали. Населені пункти мають чисельні руйнування. Пошкодження будинків також зафіксовані у Врубівці, Нирковому та Комишувасі. Як повідомлялось раніше, у Лисичанську вчора вдень росіяни знеструмили потужну електропідстанцію. Область залишилася без світла.

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На Луганському та Донецькому напрямках минулої доби відбито шістнадцять атак ворога, знищено вісім танків, сімнадцять одиниць бойової броньованої техніки, чотири спеціальних броньованих автомобілі та шість звичайних автомобілів противника. Підрозділи ППО збили ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 85-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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