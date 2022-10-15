Окупанти за добу вбили на Харківщині одну людина, ще двоє – поранені

На Харківщині протягом минулої доби від ворожих обстрілів загинула одна людина, одна людина поранена, крім того, важкі ураження отримала ще одна людина внаслідок наїзду на ворожу міну.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Cинєгубов.

"За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, внаслідок ворожих обстрілів в прикордонній громаді Харківського району загинув 66-річний мирний мешканець, в Куп'янському районі 74-річний чоловік госпіталізований з пораненням. В Чугуївському районі 65-річний чоловік отримав важкі поранення, наїхавши на автомобілі на ворожу міну", - йдеться у повідомленні.

Протягом минулої доби ворог обстрілював Харків та населені пункти Харківського, Ізюмського, Куп'янського та Чугуївського районів.

Внаслідок обстрілів в Вовчанську пошкоджено приватний будинок, в Ізюмі неексплуатована будівля магазину, також пошкоджені нежитлові та господарчі споруди, сталися пожежі.

Піротехнічні підрозділи ДСНС продовжують розмінування території області. За добу знешкоджено 558 вибухонебезпечних предметів.

В ОВА наголосили, попри щоденне розмінування території області, мінна небезпека залишається дуже високою.

Обстріли Харкова та області

Російські загарбники від початку повномасштабної війни щоденно обстрілюють Харків та населені пункти області, вбиваючи мирних мешканкців та руйнуючи цивільну інфраструктуру.

Росіяни почали активно використовувати дрони не лише на півдні України.

Так, 9 жовтня ЗСУ знищили ворожий безпілотник "Тахіон" на Харківщині.

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів подробиці успішної операції ЗСУ на Харківщині.

Харківський напрямок є стратегічно важливим для загальної ситуації на фронті. Через поразку там російська армія змушена перегруповувати свої війська та сили.

Після контрнаступу ЗСУ, поліція продовжує виявляти катівні росіян, так правоохоронці виявили ще одну таку катівню у звільненому селі Піски-Радьківські.

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