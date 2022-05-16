Окупанти за добу вбили трьох мирних людей на сході України, тіла ще трьох виявили під завалами Сіверського ліцею

Окупанти за добу вбили трьох мирних людей на сході України, тіла ще трьох виявили під завалами Сіверського ліцею

Протягом минулої доби, 15 травня, російські окупанти обстріляли 38 населених пунктів на сході України.

Під ворожими обстрілами загинуло троє людей, тіла ще трьох чоловіків виявлено під завалами Сіверського ліцею. Поранень різного ступеня тяжкості зазнали 24 мирних жителі.

Про це повідомляє Угруповання Об'єднаних сил.

"Неспроможні подолати українських воїнів у чесному бою російські покидьки продовжують обстріли мирних населених пунктів Донеччини і Луганщини, руйнують житлові будинки, цивільну інфраструктуру, залякують і убивають жінок та дітей", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ворог пошкодив 77 об’єктів, серед яких 61 житловий будинок. Також руйнувань зазнали:

багатопрофільна лікарня (м. Сєвєродонецьк; поранено 9 осіб)

середня школа (м. Дружківка, Краматорський район)

середня школа (м. Сєвєродонецьк)

вище професійне училище (м. Сєвєродонецьк)

мечеть (м. Бахмут)

сільськогосподарський склад (м. Соледар, Бахмутський район)

продовольчий магазин (м. Торецьк)

фенольний завод (смт Нью-Йорк, Бахмутський район; стався витік нетоксичної речовини)

автомобільний міст через р. Борова (м. Сєвєродонецьк)

кафе (м. Залізне, Бахмутський район)

Підрозділи ДСНС, що входять до складу угруповання Об’єднаних сил, ліквідували 6 пожеж. У місті Мирноград, Покровський район, піротехніками була виявлена пластикова вибухова речовина.

Також читайте Рятувальники показали наслідки ракетного удару по Одеській області (фото)

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 82-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Читайте також: