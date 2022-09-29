Окупанти за добу випустили майже 200 мін і снарядів по Сумщині, є жертви - Живицький

Загарбники били зі ствольної артилерії, мінометів та САУ.

Російські загарбники за поточну добу випустили майже 200 мін і снарядів по Сумщині, є жертви.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram.

"За день російські покидьки випустили по території області майже 200 мін та снарядів", - зазначив він.

Зокрема, окупанти "били ледь не по всьому кордону, по цивільних об’єктах на території Білопільської, Зноб-Новгородської, Шалигінської, Есманської, Краснопільської, Середино-Будської територіальних громад та околиць села Юнаківка".

"Приходи були зі ствольної артилерії, мінометів та САУ", - додав Живицький.

Водночас, в результаті одного з обстрілів трьох людей поранено, один від важких ран помер у лікарні.

"Пошкоджені лінії електропередач та мережі Інтернет в низці населених пунктів. Внаслідок обстрілу околиць села Павлівка пошкоджено 5 житлових будинків", - додав голова ОВА.

Нагадаємо, на вечір 29 вересня російські війська посилили обстріли України, вдарили по Запоріжжю, Дніпру, по Одесі, Миколаєву та по Черкащині.

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