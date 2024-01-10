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Окупанти за добу втратили два танки, чотири артсистеми та 17 БпЛА – Тарнавський про ситуацію на фронті

Окупанти за добу втратили два танки, чотири артсистеми та 17 БпЛА – Тарнавський про ситуацію на фронті

Військовий ЗСУ на фронті / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Бригадний генерал Тарнавський розповів про актуальну ситуацію на фронті в Україні.

Командувач ОСУВ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський розповів, що російські окупанти в операційній зоні ОСУВ минулої доби завдали 25 авіаударів, провели 42 бойових зіткнення та здійснили 705 артобстрілів.  

Про це він написав у Telegram. 

Однак противник зазнав втрат серед особового складу та техніки.

Так, українські військові знищили 391 солдата армії РФ та 42 одиниці військової техніки, зокрема:

  • 2 танки;
  • 10 ББМ;
  • 4 артсистеми;
  • 1 РСЗВ;
  • 17 БпЛА;
  • 7 автомобілів.

"Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону і проводять активні дії визначених напрямках", - додав Тарнавський.

Нагадаємо, окупанти мають великі проблеми на Херсонщині – деталі від ISW.

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