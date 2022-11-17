Окупанти за добу завдали по території України 25 ракетних ударів - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти протягом доби завдали п’ять авіаційних та 25 ракетних ударів по території нашої країни.

Росіяни за поточну добу здійснили п’ять авіаційних та 25 ракетних ударів. Гатили окупанти також з реактивних систем.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Як стало відомо, протягом доби російські окупанти, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдали ракетних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури в населених пунктах Дніпро та Одеса, Балаклея на Харківщині, Вільнянськ Запорізької області, Нікополь Дніпропетровської області та Очаків на Миколаївщині.

За уточненою інформацією, цієї доби Сили оборони на різних напрямках збили дві крилаті ракети, дві керовані авіаційні ракети та п’ять БпЛА “Шахед-136”.

Що відомо про ракетний обстріл Дніпра

Вранці 17 листопада російські окупанти завдали ракетного удару по Дніпру. Внаслідок чого травмування отримали 23 людини. 15 з них - у лікарні. Одна постраждала важка.

Пізніше президент України Володимир Зеленський оприлюднив відео моменту вибуху російської ракети. Він наголосив, що ракетний терор - це ще одне підтвердження, як терористи хочуть миру.

Під час вибухів окупанти влучили в два інфраструктурні об'єкти. Місцеві мешканці чули щонайменше чотири вибухи.

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