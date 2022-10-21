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Окупанти за добу завдали по Україні чотири ракетних та 10 авіаційних ударів - Генштаб

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Окупанти за добу завдали по Україні чотири ракетних та 10 авіаційних ударів - Генштаб

Фото: Associated Press

Російські окупанти намагаються утримати тимчасово захоплені території. Росіяни зосереджують зусилля на стримуванні дій українських військових.

Окупанти на тимчасово захоплених територіях намагаються утримати зайняті позиції. Окрім того, не полишають спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Про це повідомили в пресслужбі Генштабу ЗСУ.

Як стало відомо, за поточну добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Тернова Харківської області, Білогорівка та Золотарівка Луганської області, Лиман, Соледар, Озарянівка, Одрадівка та Первомайське на Донеччині.

Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення та веде повітряну розвідку. Противник продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Протягом доби окупанти завдали чотири ракетних та 10 авіаційних ударів, здійснили понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ударів авіаційних та зенітних керованих ракет противника зазнали райони близько 8 населених пунктів. Серед них - Харків, Запоріжжя та Нововоскресенське Херсонської області.

Нагадаємо, що ЗСУ знищили "Ураган" рашистів на Херсонщині.

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