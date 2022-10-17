Окупанти за добу завдали практично пів сотні авіаційних ударів - Генштаб

Російські окупанти не залишають спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Росіяни намагаються утримувати тимчасово захоплені території, зосереджують зусилля на стримування українських військових на окремих напрямках.

Про це повідомили в пресслужбі Генштабу ЗСУ.

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Як зазначається, окупанти не залишають спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Спірне, Бахмутське, Бахмут, Майорськ, Мар’їнка, Красногорівка, Побєда та Невельське Донецької області.

Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.

“Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдає ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення. Протягом поточної доби противник завдав 9 ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню”, - наголосили в Генштабі ЗСУ.

Ударів противника зазнали райони понад 25 населених пунктів. Серед них Київ, Запоріжжя; Козача Лопань і Стрілеча Харківської області; Красногорівка, Терни, Соледар і Мар’їнка Донецької області, Білогірка Херсонської області; а також інші населені пункти Вінницької, Дніпропетровської, Миколаївської та Сумської областей.

Для ударів противник використав крилаті, авіаційні та зенітні керовані ракети. Крім того, ворог продовжує використовувати безпілотні літальні апарати іранського виробництва “Shahed -136”.

Нагадаємо, що у Зеленського назвали Іран винним у масових вбивствах українців.

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