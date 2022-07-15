Окупанти за добу знову обстріляли 17 населених пунктів на Харківщині - Генштаб ЗСУ

На Слобожанському напрямку противник задіяв ствольну та реактивну артилерію для обстрілів Харківщини.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Так, під ворожий обстріл потрапили: Харків, Стара Гнилиця, Руська Лозова, Українка, Руські Тишки, Перемога, Микільське, Слатино, Золочів, Криничне, Чепіль, Новомиколаївка, Нова Дмитрівка, Дібровне, Богородичне та Карнаухівка.

Крім того, окупанти завдали авіаудару поблизу Верхнього Салтова. Натомість українські воїни знову успішно відбили штурм, під час якого окупанти намагалися встановити контроль над Богородичним.

Нагадаємо, російські війська не полишають спроб вийти на адмінкордон Донецької області, а також намагалися 15 липня взяти під контроль ділянку дороги Бахмут-Лисичанськ. Окупанти були відкинуті назад українськими військами.

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