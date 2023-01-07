Окупанти за допомогою "спецперепусток" збирають дані про мешканців окупованих територій – ЦНС

Росіяни використовують "спецперепустки" на ТОТ для збору інформації про місцеве населення.

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях за допомогою так званих "спецперепусток" не тільки контролюють переміщення місцевих мешканців, а й збирають дані про них.

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Зокрема, йдеться про перепустки, які необхідні для переміщення між населеними пунктами тимчасово захоплених районів Запорізької області.

Раніше повідомлялося, що тепер аби виїхати з Мелітополя чи Бердянська необхідно мати дозвіл від “комендатури”.

"При заповненні необхідно вказати мету пересування й персональні дані того хто їде й до кого. Таким чином окупанти не лише перешкоджають руху мешканців, а й збирають персональні дані та зв’язки мешканців один з одним", - йдеться у повідомленні.

При цьому виїзд з ТОТ на підконтрольні уряду України території росіяни також заблокували.

"Таким чином ворог перетворив ТОТ на режимний об’єкт або в’язницю просто неба, де ти маєш звітувати про кожен рух, але навіть це не гарантує тобі спокій", - наголошують в ЦНС.

Нагадаємо, окупанти примусово вивезли до російського Ростова з передмістя Бахмута Донецької області близько 30 українців.

Російські агресори на окупованих територіях вимагають від українських громадян, які працюють у бюджетній сфері, отримувати паспорт РФ. Також їх змушують писати заяви на відмову від українського громадянства.

Російським загарбникам дозволили пересуватись по окупованому місту Бердянськ у цивільному одязі через страх вбивства.

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