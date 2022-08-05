Окупанти за ніч тричі обстріляли Миколаїв: застосували касетні боєприпаси і "Піони"

У ніч проти п'ятниці, 5 серпня, Миколаїв тричі зазнав обстрілів вір російської армії.

Росія завдала ударів по місту після опівночі, близько 03:00 та о 6:40 ранку. Заарбники атакували Корабельний район Миколаєва.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

За попередньою інформацією Військової комендатури оборони міста, вночі Миколаїв обстрілювали касетними боєприпасами з РСЗВ, а зранку - ствольною далекобійною артилерією "Піон".

За словами міського голови, внаслідок обстрілів один приватний житловий будинок частково зруйновано, в одному виникла пожежа від влучання боєприпасів та їхніх уламків.

Як повідомлялося, експерт Михайло Самусь розповів, чому росіяни збільшили обстріли Миколаєва. Агресор умисно обстрілює цивільну інфраструктуру й вбиває мирне населення міста. Такі дії окупантів свідчать про терористично-інформаційну та психологічну операції.

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