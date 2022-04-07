Окупанти за ніч завдали до 50 ударів по Харкову: Синєгубов повідомив, де зараз концентруються війська РФ

Окупанти за ніч завдали до 50 ударів по Харкову: Синєгубов повідомив, де зараз концентруються війська РФ

У Балаклії від обстрілів росіян загинули троє осіб.

Російсько-терористичні війська завдали близько 48 ударів із РСЗВ, артилерії та мінометів по Харкову за ніч проти 7 квітня. Внаслідок артилерійського обстрілу у Балаклії загинули троє осіб, багато будинків зруйновані.

Про це повідомив голова ОДА Олег Синєгубов.

"Окупанти продовжують чинити тиск на мирне населення Харкова та знищувати цивільну інфраструктуру. За добу ворог наніс 48 ударів із РСЗВ, артилерії та мінометів", - сказав він.

Також уночі росіяни вдарили ракетами по Лозовій, постраждалих, за даними Синєгубова, немає. Водночас людей із Лозової та Барвінкового влада закликає евакуйовуватися. Вже вдалося виїхати 15 тисячам громадян.

Зараз, як зазначається, окупанти концентруються на східному напрямку від Харкова.

"Ми знаємо про всі маневри та скупчення сил в Ізюмському, Куп’янскому напрямах, де росіяни використовують залізницю. Наші Збройні Сили України завжди готові до оборони і тримають позиції", - запевнив керівник області.

Також влада регіону продовжує забезпечувати гуманітарною допомогою Харків та громади області. Щодня жителі міста можуть отримати безкоштовно продукти харчування у відділеннях Нової пошти та Укрпошти. Із обласного гуманітарного штабу волонтери доставляють також адресну допомогу.

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