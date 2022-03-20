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Окупанти обстріляли шість сіл в Житомирській області: гатили просто по людях, які гасили пожежу

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Окупанти обстріляли шість сіл в Житомирській області: гатили просто по людях, які гасили пожежу

ДСНС у Житомирській області

Загиблих та травмованих внаслідок ворожих обстрілів немає.

Минулої доби, 19 березня, російські окупанти обстріляли шість сіл на території Народицької громади Житомирської області.

Про це повідомляє Народицька селищна рада у Фейсбук.

Так, диверсанти від самого ранку почали обстрілювати села. О 05:50 здійснено авіаційний обстріл в смт. Народичі, внаслідок якого виникла пожежа в місцевому сільськогосподарському підприємств. Зруйновано будівлю зерноскладу — зайнялися перекриття та покрівля на площі 500 кв.м. По більшості населених пунктах немає світла та мобільного зв’язку.

Крім того, здійснено авіаудар по селах:

  • Залісся, там пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди, немає світла і мобільного зв’язку;
  • Мотійки – пошкоджено 2 пилорами. Загоряння гасили 2 людини, по яких також відкрили вогонь з вертольота. На щастя люди не постраждали;
  • Христинівка – внаслідок авіаобстрілу загорілася суха трава по обидві сторони села;
  • Славенщина — також загорілася суха трава в напрямку житлових будинків та газопроводу.

Вдень, близько 13:00, окупанти завдали ракетного обстрілу по селі Латаші. Там пошкоджено житлову будівлю та дві господарські споруди.

Пізніше ввечері, о 23:00, з вертольота обстріляли село Закусили. Диверсанти пошкодили будівлі підприємця, житлові будинки та господарчі споруди жителів.

Як зазначає селищна рада, загиблих та травмованих внаслідок ворожих обстрілів немає.

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