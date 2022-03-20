Окупанти обстріляли шість сіл в Житомирській області: гатили просто по людях, які гасили пожежу

Окупанти обстріляли шість сіл в Житомирській області: гатили просто по людях, які гасили пожежу

Загиблих та травмованих внаслідок ворожих обстрілів немає.

Минулої доби, 19 березня, російські окупанти обстріляли шість сіл на території Народицької громади Житомирської області.

Про це повідомляє Народицька селищна рада у Фейсбук.

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Так, диверсанти від самого ранку почали обстрілювати села. О 05:50 здійснено авіаційний обстріл в смт. Народичі, внаслідок якого виникла пожежа в місцевому сільськогосподарському підприємств. Зруйновано будівлю зерноскладу — зайнялися перекриття та покрівля на площі 500 кв.м. По більшості населених пунктах немає світла та мобільного зв’язку.

Крім того, здійснено авіаудар по селах:

Залісся, там пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди, немає світла і мобільного зв’язку;

Мотійки – пошкоджено 2 пилорами. Загоряння гасили 2 людини, по яких також відкрили вогонь з вертольота. На щастя люди не постраждали;

Христинівка – внаслідок авіаобстрілу загорілася суха трава по обидві сторони села;

Славенщина — також загорілася суха трава в напрямку житлових будинків та газопроводу.

Вдень, близько 13:00, окупанти завдали ракетного обстрілу по селі Латаші. Там пошкоджено житлову будівлю та дві господарські споруди.

Пізніше ввечері, о 23:00, з вертольота обстріляли село Закусили. Диверсанти пошкодили будівлі підприємця, житлові будинки та господарчі споруди жителів.

Як зазначає селищна рада, загиблих та травмованих внаслідок ворожих обстрілів немає.

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