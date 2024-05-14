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Окупанти заблоковані на рубежах: Буданов про наступ РФ на Харківщині

Окупанти заблоковані на рубежах: Буданов про наступ РФ на Харківщині

Очільник ГУР Кирило Буданов розповів про ситуацію на Харківщині / Фото: Associated Press

Кирило Буданов розповів про ситуацію у Харківській області.

Очільник ГУР Кирило Буданов розповів про ситуацію в Харківській області. За його словами, зараз триває активна фаза російської операції. 

Про це він розповів в ефірі телемарафону.

"Сказати, що вони мають значний успіх – це точно не правда. Разом з тим слід памʼятати, що ситуація доволі таки напружена, дуже швидко змінюється", - зазначив він. 

Буданов зауважив, що на його погляд, станом на вчорашній вечір, намітилась стрімка тенденція до стабілізації ситуації на Харківщині. 

"Противник в принципі вже заблокований на тих рубежах, на які він зміг зайти, і триває операція Сил оборони України по стабілізації та початку витіснення противника за межі нашої держави", - резюмував Кирило Буданов.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ОПЕРАТИВНО ПО СИТУАЦІЇ НА ХАРКІВЩИНІ І СУМЩИНІ ВІД БУДАНОВА!

Нагадаємо, заступник командира батальйону ударних БпАК "Ахіллес" розповів, що на Харківщині окупанти перебувають у пастці.

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