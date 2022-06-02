Окупанти заблокували Херсонщину: що наразі відбувається у регіоні

На всій тимчасово окупованій території Херсонської області немає мобільного зв’язку та Інтернету.

Через відсутність зв’язку, ліків, продуктів, пально-мастильних матеріалів ситуація на Херсонщині залишається стабільно важкою.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Херсонської області Геннадій Лагута, пише "Суспільне".

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На деокупованих територіях Кочубеївської та Нововоронцовської громад частково є мобільна мережа. У Херсоні Інтернет працює через російських провайдерів. Доступ до частини українських сайтів можливий через сервіси VPN. З більшістю громад немає зв’язку.

На території громад, з якими вдалось встановити зв'язок, ситуація змінилась мало – наявне газо-, водо- та електропостачання, в більшості громад криза з медикаментами, паливними матеріалами та продуктами.

"У частині громад та населених пунктів - тяжкі наслідки після обстрілів окупантів, зруйновані будинки та комунальні мережі, пошкоджено зв'язок та Інтернет. Тривають активні обстріли в районі Нововоронцовки. У селах Любимівка та Миролюбівка відсутнє газопостачання та багато зруйнованих будинків. З села Трудолюбівка люди виїхали повністю", - повідомив Геннадій Лагута.

Раніше мер Херсона Ігор Колихаєв повідомив, що у місті назріває гуманітарна криза. У місті прогнозують закінчення запасів медикаментів протягом наступних двох тижнів. З-поміж іншого, більше немає розчинів для крапельниць, має місце дефіцит ліків від серцево-судинних захворювань. Не вистачає інгаляційного кисню. За даними мера Херсона, в усіх районах області без винятку існує значна потреба в лікарських засобах.

Російські окупанти та місцеві колаборанти, що співпрацюють з ними, на спеціальному засіданні після захоплення приміщення Херсонської міськради представили так званих “керівників” Херсонської обласної та міської адміністрацій Володимира Сальдо та Олександра Кобця.

Херсонська міська рада від 26 квітня працює дистанційно.

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