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Окупанти заборонили містянам виходити з домівок: у Генштабі розповіли про ситуацію в Ірпені

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Окупанти заборонили містянам виходити з домівок: у Генштабі розповіли про ситуацію в Ірпені

У місті немає світла, води та тепла.

Жителі міста Ірпінь понад три доби перебувають без світла, води та тепла, окупанти заборонили містянам виходити з домівок.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України станом на 6:00 7 березня, оприлюдненій у Facebook.

"Діючи підступно, окупанти порушують правила міжнародного гуманітарного права, здійснюють обстріли цивільного населення, "зелених коридорів", беруть у заручники жінок та дітей, розміщують техніку, боєприпаси у житлових кварталах міст, штучно створюють гуманітарну кризу в захоплених населених пунктах", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що місто Ірпінь залишається позбавленим світла, води та тепла понад три доби, підвозу їжі і води немає, окупанти заборонили містянам виходити з домівок.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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