Окупанти заборонили містянам виходити з домівок: у Генштабі розповіли про ситуацію в Ірпені

Окупанти заборонили містянам виходити з домівок: у Генштабі розповіли про ситуацію в Ірпені

У місті немає світла, води та тепла.

Жителі міста Ірпінь понад три доби перебувають без світла, води та тепла, окупанти заборонили містянам виходити з домівок.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України станом на 6:00 7 березня, оприлюдненій у Facebook.

"Діючи підступно, окупанти порушують правила міжнародного гуманітарного права, здійснюють обстріли цивільного населення, "зелених коридорів", беруть у заручники жінок та дітей, розміщують техніку, боєприпаси у житлових кварталах міст, штучно створюють гуманітарну кризу в захоплених населених пунктах", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що місто Ірпінь залишається позбавленим світла, води та тепла понад три доби, підвозу їжі і води немає, окупанти заборонили містянам виходити з домівок.