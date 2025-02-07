Окупанти заборонили продаж інсуліну та життєво важливих ліків українцям без паспорта РФ

На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники заборонили продаж життєво важливих медикаментів українцям без паспорта РФ.

Про це повідомило ГУР Міноборони України.

Серед препаратів, які потрапили під обмеження, — інсулін та ліки для щитоподібної залози. З лютого 2025 року особам, які відмовились від отримання російського громадянства також не надаватиметься медична допомога.

Окрім того, від початку року окупаційна влада припинила виплачувати пенсії літнім людям, які не отримали російські паспорти. Також російські окупанти погрожують депортацією до віддалених регіонів РФ тим, хто намагається уникнути співпраці з окупаційною владою.

"Чоловіче населення в окупації перебуває під постійним тиском московитів та загрозою примусової мобілізації до російської окупаційної армії. Ситуація на окупованих територіях України ілюструє системне порушення державою-агресором росією норм міжнародного права та продовження її злочинної геноцидної політики щодо українського народу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, окупанти на ТОТ роздали дошкільнятам проросійську абетку.

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