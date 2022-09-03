Окупанти заборонили ввозити життєво необхідні ліки до Мелітополя - мер міста

Тисячі мелітопольців можуть опинитися на грані життя та смерті.

Російські окупанти заборонили ввіз до Мелітополя життєво необхідних ліків та засобів гігієни.

Про це у своєму Telegram-каналі 3 вересня повідомив мер міста Іван Федоров.

"Окупанти щодня демонструють всьому світу зухвале порушення норм міжнародного гуманітарного права. На цей раз вони вирішили заборонити ввіз на тимчасово окуповані території будь-яких товарів першої необхідності, включаючи життєво необхідні ліки та засоби гігієни для дітей та дорослих. Тисячі мелітопольців, що страждають на хронічні захворювання, можуть опинитися на грані життя та смерті. Адже придбати у місті ліки імпортного виробництва неможливо", - зазначив він.

Мер Мелітополя наголосив, що це терор мирного населення з боку "асвабадітєлєй".

Раніше стало відомо, що у Мелітополі окупанти роздають повістки чоловікам, які взяли російське громадянство.

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