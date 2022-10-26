Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупанти заборонили залишати селище місцевим мешканцям на Харківщині - Генштаб

Дата публікації
Перегляди
1119
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Окупанти заборонили залишати селище місцевим мешканцям на Харківщині - Генштаб

Фото: Associated Press

Російські окупанти на тимчасово зайнятих територіях обмежують можливість пересування громадян.

Росіяни на тимчасово окупованих територіях обмежують можливість пересування цивільних громадян.

Про це повідомили в пресслужбі Генштабу ЗСУ.

Як стало відомо, російські загарбники обмежують право вільного пересування цивільних на тимчасово зайнятих територіях. Місцевим мешканцям населеного пункту Першотравневе Харківської області, заборонено залишати селище.

Нагадаємо, що снайперська група СБУ ліквідувала чотирьох окупантів.

Читайте також:

(Без)діяльність МАГАТЕ – чому агентство безсиле перед діями Росії

(Без)діяльність МАГАТЕ – чому агентство безсиле перед діями Росії

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація