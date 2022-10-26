Окупанти заборонили залишати селище місцевим мешканцям на Харківщині - Генштаб

Російські окупанти на тимчасово зайнятих територіях обмежують можливість пересування громадян.
Росіяни на тимчасово окупованих територіях обмежують можливість пересування цивільних громадян.
Про це повідомили в пресслужбі Генштабу ЗСУ.
Як стало відомо, російські загарбники обмежують право вільного пересування цивільних на тимчасово зайнятих територіях. Місцевим мешканцям населеного пункту Першотравневе Харківської області, заборонено залишати селище.
Нагадаємо, що снайперська група СБУ ліквідувала чотирьох окупантів.
Читайте також:
- "Глобальна загроза людства": експерти розповіли, у чому небезпека анонсованих ядерних навчань Росії
- Залізні птахи на службі ЗСУ: Parimatch закупив 27 дронів для армії
- Подоляк зробив гучне звернення до світу після доказів Ізраїлю про іранські дрони