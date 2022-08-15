Окупанти задіяли авіацію для ударів на Харківському напрямку - Генштаб ЗСУ

Ворог продовжує нищити цивільні обʼєкти з усіх наявних засобів вогневого ураження.
На Харківському напрямку противник, з метою недопущення створення Силами оборони сприятливих умов для переходу у наступ продовжує знищення військових та цивільних обʼєктів із усіх наявних засобів вогневого ураження.
Про це повідомило командування Генштабу ЗСУ.
"Вогнем танків, ствольної та реактивної артилерії робить це у районах населених пунктів Слобожанське, Пʼятихатки, Ртищівка, Одноробівка, Соснівка, Слатине, Світличне, Шевелівка, Нове, Дементіївка, Питомник, Руська Лозова, Руські Тишки, Коробочкине та Протопопівка", – зазначили у Генштабі.
Окупанти задіяли авіацію для ударів біля Верхнього Салтова, Соснівки і Ртищівки.
"Ворог спробував прорвати оборону наших військ на напрямку Козача Лопань – Уди. Українські воїни жорстко зустріли загарбників та відкинули назад", – сказано у зведенні Генштабу ЗСУ.
Нагадаємо, білоруські військові посилюють охорону на кордоні з Україною.
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