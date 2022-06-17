Окупанти задіяли диверсійно-розвідувальні групи: в Генштабі розповіли, що відбувається на Харківському напрямку

Російські окупанти на Харківському напрямку намагаються не допустити виходу українських військових до державного кордону України та в тил противника на Слов’янському напрямку.
З метою виявлення слабких місць в обороні наших військ в районах Дементіївки, Рубіжного та П’ятихаток росіяни задіяли диверсійно-розвідувальні групи.
Про це повідомили в пресслужбі Генштаба ЗСУ.
“Українські воїни виявили ДРГ і завдали їм втрат. Противник відійшов. Неподалік Кочубіївки окупанти намагалися вести розвідку боєм. Наші захисники не дали їм жодного шансу на успіх і ворог з втратами відступив”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.
Там також додали, що окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Циркуни, Верхній Салтів, Піщане, Руська Лозова та Криничне.
Нагадаємо, що навіть з обмеженими ресурсами наші хлопці проводять фантастичні тактичні операції.
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