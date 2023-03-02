Окупанти загрузли в багнюці: як весняна відлига "відкрила вікно" можливостей для ЗСУ під Бахмутом

Новий наступ Росії "загруз у багнюці", оскільки цьогоріч в Україні рано почалася весняна відлига. Замерзлі взимку поля і засніжені ліси під Бахмутом перетворилися на непрохідні місцини густого мулу в результаті раптового потепління. Такі несприятливі погодні умови для окупантів особливо завадять зусиллям Росії в Бахмуті.

Про це пише The Telegraph.

Зазначається, що, наприклад, навколо Бахмута дороги перетворилися на річки і вони "забиті" багнюкою по коліна. Експерти вважають, що ці умови, ймовірно, принесуть користь українським військам, адже російські війська, які покладаються на швидке просування для свого наступу, вже загрузли в багнюці.

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"Обидві сторони залишаються на своїх позиціях, тому що, весна – це бруд. Таким чином, рухатися вперед неможливо", – розповів командир фронтової батареї реактивних систем залпового вогню Микола.

Весняна відлига, яка вже руйнувала плани армій щодо наступу на всю Україну, можливо, "відкрила вікно" можливостей для Києва, щоб зміцнити свої позиції там.

Видання вказує на те, що с езон відлиги переслідував наступ гітлерівських танкових частин на Москву в 1941 році, і його часто вважають порятунком радянської столиці від німецької окупації.

"Рання частина весни та перешкоди ускладнять російські атаки, особливо піші, оскільки сильна бруд сповільнить їх", — сказав Хеміш де Бреттон-Гордон, колишній командир 1-го королівського танкового полку.

Нагадаємо, у Бахмуті щодня тривають активні бойові дії, але у місті все ще залишаються близько 4500 мирних жителів, серед них – 48 дітей.

Снаряди у квартала Бахмута літають над головами містян. Ворог невпинно штурмує не лише околиці, а й намагаються перерізати дороги до Бахмута.

В Бахмуті ворог сконцентрував свої ключові зусилля, оскільки має мету вийти на кордони Донецької області. Але попри те, що там тривають серйозні бої і ворог за чисельністю переважає, втрати у росіян колосальні. Наші підрозділи знищують навіть до 80% заведених підрозділів “Вагнера”, каже заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий заявив, що командування не ухвалювало рішення про відведення військ із міста Бахмута, яке несамовито штурмують найдосвідченіші найманці ПВК “Вагнера”.

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