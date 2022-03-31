Окупанти захопили 14 тонн гуманітарної допомоги, яку привезли до Мелітополя - Верещук

Наразі ведуться перемовини із загарбниками про повернення автобусів, аби ними можна було евакуювати цивільних.

Російські окупанти захопили 12 автобусів гуманітарної допомоги, яку привезли для жителів Мелітополя. Загарбники вкрали 14 тонн продовольства та медикаментів.

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Про це повідомила віцепрем'єрка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

За її словами, наразі ведуться перемовини з окупантами про повернення 12-х захоплених автобусів, аби ними завтра можна було евакуювати до Запоріжжя жителів Мелітополя.

"Це ціна домовленостей, це ціна гарантіям Міжнародного Червоного Хреста про те, що коридори будуть працювати і будуть забезпечені. Ведемо перемовини, щоб автобуси були повернуті і мешканці Мелітополя могли завтра на них виїхати до Запоріжжя", - прокоментувала Верещук.

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