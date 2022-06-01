Окупанти захопили 80% Сєвєродонецька, проте ЗСУ здійснили пробні контратаки – Гайдай

Станом на вечір 1 червня російські війська захопили близько 80% Сєвєродонецька, тривають вуличні бої. На деяких вулицях міста українські війська зазнали успіху.

Зокрема, ЗСУ здійснили пробні контратаки та взяли в полон окупантів.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Мережі.

"Не ставте хрест на Сєвєродонецьку! ЗСУ здійснили пробні контратаки, взяли в полон шістьох бойовиків!" – йдеться у дописі.

Наразі окуповано близько 80% міста включно зі східними кварталами. Вуличні бої тривають.

"На деяких вулицях наші захисники мають успіх, проведено пробні контратаки, в полоні шестеро рашистів. Чекаємо на відомості, які можуть нам допомогти відбити орків за межі міста. За Сєвєродонецьк будуть битися до кінця!" – наголосив Гайдай.

Він також поінформував, що під обстрілами перебуває вся вільна територія Луганської області. Проте вдається завозити гуманітарні вантажі до багатьох населених пунктів, і навіть евакуювати людей.

"Лисичанськ під українським контролем. Це вигідна у військовому плані позиція. Розташування міста на височині дає багато можливостей. Оборона міста потужна", – зауважив голова області.

Нагадаємо, напередодні радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович пояснив, що з військового погляду Сєвєродонецьк вже не становить жодної цінності. І російські війська вкладають туди свої сили та ресурси лише задля доповіді про те, що вони все ж взяли місто.

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