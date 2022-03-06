Окупанти захопили частину Ірпеня і вбили мінімум 8 осіб: мер повідомив про ситуацію в місті

Окупанти вбили мінімум вісім осіб, серед загиблих двоє - діти.

Станом на 6 березня окупанти захопили частину міста Ірпінь Київської області. Мінімум вісім мирних мешканців загинули під час російських обстрілів, коли відбувалася евакуація. Двоє з них - діти.

Про це повідомив мер міста Олександр Маркушин.

"Сьогодні була евакуація в нашому місті. Російські загарбники обстріляли мирних мешканців. Загинула родина - влучив цей снаряд. І на моїх очах дві дитинки маленьких та двоє дорослих загинули", - розповів він.

За попередньою інформацією, під час обстрілів загинуло вісім осіб. Усі вони - мирні жителі, підкреслив мер.

"Ірпінь воює. Ірпінь не здався. Частину Ірпеня дійсно захопили російські загарбники. Але частина Ірпеня б'ється і не здає свої позиції. Це офіційна інформація", - сказав Маркушин.

Він оголосив, що завтра, 7 березня, о 10:00 буде евакуація мешканців міста автобусами від Романівки.

"З 10:00 я буду з вами разом. Будь ласка, приходьте", - закликав мер.