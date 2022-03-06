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Окупанти захопили частину Ірпеня і вбили мінімум 8 осіб: мер повідомив про ситуацію в місті

Окупанти захопили частину Ірпеня і вбили мінімум 8 осіб: мер повідомив про ситуацію в місті

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Окупанти захопили частину Ірпеня і вбили мінімум 8 осіб: мер повідомив про ситуацію в місті

Окупанти вбили мінімум вісім осіб, серед загиблих двоє - діти.

Станом на 6 березня окупанти захопили частину міста Ірпінь Київської області. Мінімум вісім мирних мешканців загинули під час російських обстрілів, коли відбувалася евакуація. Двоє з них - діти.

Про це повідомив мер міста Олександр Маркушин.

"Сьогодні була евакуація в нашому місті. Російські загарбники обстріляли мирних мешканців. Загинула родина - влучив цей снаряд. І на моїх очах дві дитинки маленьких та двоє дорослих загинули", - розповів він. 

За попередньою інформацією, під час обстрілів загинуло вісім осіб. Усі вони - мирні жителі, підкреслив мер.

"Ірпінь воює. Ірпінь не здався. Частину Ірпеня дійсно захопили російські загарбники. Але частина Ірпеня б'ється і не здає свої позиції. Це офіційна інформація", - сказав Маркушин.

Він оголосив, що завтра, 7 березня, о 10:00 буде евакуація мешканців міста автобусами від Романівки.

"З 10:00 я буду з вами разом. Будь ласка, приходьте", - закликав мер.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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