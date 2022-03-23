Окупанти захопили гуманітарну колону, яка прямувала до Маріуполя — Зеленський

Український президент повідомив, що у заблокованому місті досі перебуває близько 100 тисяч мешканців - без їжі, води та ліків.

Президент України Володимир Зеленський розповів про спроби доставити гуманітарний вантаж до мешканців блокадного Маріуполя, які було зірвано через обстріли та свідомий терор з боку російських окупантів.

Про це він заявив у своєму зверненні до українців пізнім вечором у вівторок, 22 березня.

За словами президента, станом на цей час у місті Маріуполі близько 100 тисяч людей перебуває "у нелюдських умовах, у повній блокаді, без їжі, без води, без ліків, під постійними обстрілами, під постійним бомбардуванням".

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"Уже не перший тиждень ми намагаємося організувати стабільні гуманітарні коридори для маріупольців. І майже всі наші спроби, на жаль, зриваються російськими окупантами — обстрілом або свідомим терором", - наголосив Зеленський.

Глава держави повідомив, що у вівторок, 22 березня, відбулася ще одна невдала спроба відправити узгодженим коридором гуманітарну колону до Маріуполя. Окупанти просто захопили транспорт та взяли в полон водіїв та працівників ДСНС.

"Ми робимо все, щоб звільнити наших людей і розблокувати рух гуманітарних вантажів", - запевнив президент.

Звернення Володимира Зеленського за підсумками 27-го дня війни

Нагадаємо, російські окупанти викрали шкільні автобуси, авто спецслужб та цивільні машини у Сумській області.

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