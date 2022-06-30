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Окупанти захопили "Херсонобленерго": контроль над окремими електромережами втрачено

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Окупанти захопили "Херсонобленерго": контроль над окремими електромережами втрачено

Фото: pixabay.com

Представники окупаційної адміністрації захопленого Херсону разом із працівниками ФСБ РФ та місцевим колаборантом захопили окремі об’єкти, які належать "Херсонобленерго".

Окупаційна влада наразі тисне на працівників і примушує співпрацювати з росіянами.

Про це повідомляють на сайті підприємства.

Таким чином "Херсонобленерго" частково втратило контроль над обслуговуванням електромереж Херсонської області.

Під час захоплення підприємства російські окупанти представили так званого нового "керівника" на прізвище Жаханович. У "Херсонобленерго" зазначають, що ця людина не має жодного відношення до виконавчих органів підприємства, і додають, що єдиним законним їхнім керівником є Ігор Сафронов.

Керівництво "Херсонобленерго" уже звернулось до правоохоронних органів із заявою щодо захоплення підприємства.

Оплата за поставлену продукцію відбувається тільки в національній валюті України, у гривнях.

"Усі інші можливі розрахунки — це шахрайство", — наголосили у підприємстві.

Раніше стало відомо, що у Херсоні окупанти зробили адміністраторкою свого телеканалу прибиральницю.

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