Окупанти захопили лікарню в Маріуполі та взяли 400 осіб в полон

Окупанти захопили лікарню в Маріуполі та взяли 400 осіб в полон

Зараз росіяни ведуть обстріли з лікарні.

Російські окупанти вчора, 15 березня, захопили обласну лікарню інтенсивного лікування в Маріуполі.

Про це під час брифінгу повідомила віцепрем'єрка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

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Росіяни також взяли у полон 400 мирних мешканців. Серед них - медичний персонал, лікарський персонал.

"Зараз ведуть обстріли саме з лікарні. Це представляє величезну загрозу для переміщення людей гуманітарними коридорами", - сказала Верещук.

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