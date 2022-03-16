Окупанти захопили лікарню в Маріуполі та взяли 400 осіб в полон

Зараз росіяни ведуть обстріли з лікарні.
Російські окупанти вчора, 15 березня, захопили обласну лікарню інтенсивного лікування в Маріуполі.
Про це під час брифінгу повідомила віцепрем'єрка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
Росіяни також взяли у полон 400 мирних мешканців. Серед них - медичний персонал, лікарський персонал.
"Зараз ведуть обстріли саме з лікарні. Це представляє величезну загрозу для переміщення людей гуманітарними коридорами", - сказала Верещук.
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