Окупанти захопили поліцейський відділ у Луганській області: розпочато провадження

Триває досудове розслідування у справі.

У прокуратурі Луганської області відкрили кримінальне провадженні за фактом захоплення державних будівель чи споруд - відділку поліції.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Зазначається, що 8 березня представники окупаційних військ РФ і «ЛНР» захопили будівлю одного з відділів поліції Луганської області.

Триває досудове розслідування. Наразі у кримінальному провадженні вживаються всі можливі та належні заходи для встановлення обставин події та причетних осіб.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Війна триває вже 15-й день.

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