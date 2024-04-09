Окупанти захопили позиції поблизу Авдіївки, ЗСУ пішли в контратаку - ISW (мапа боїв)

Генштаб повідомляє про продовження позиційних боїв під Бердичами та в районах Первомайського, Невельського та Нетайлового.

Російські окупаційні війська нещодавно захопили позиції на північ від Авдіївки, але Збройні сили України контратакували та повернули деякі з цих втрачених позицій.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри, опубліковані 8 квітня, показують, що російські війська спочатку просунулися до лісосмуги на схід від Новокалинового (на північ від Авдіївки) і до невеликої будівлі на південно-східній околиці населеного пункту. Російські мілблогери також повідомили, що російські війська просунулися на схід від Новокалинового та захопили невелику ферму на південно-східній околиці населеного пункту. Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 8 квітня, показують, що українські сили контратакували в тій самій лісовій зоні на схід від Новокалинового.

"Крім того, російські мілблогери стверджували, що російські війська просунулися далі на північ у межах Бердичів (на північний захід від Авдіївки), на захід від Бердичів і на захід від Водяного (на південний захід від Авдіївки), хоча ISW ще не спостерігав візуальних доказів просування росіян поблизу Бердичів чи Водяного", - йдеться у повідомленні.

Американські аналітики, посилаючись на геолокаційні кадри української атаки та твердження мілблогерів, стверджують, що ЗСУ, ймовірно, трохи відкинули російські сили на схід і подалі від адміністративних кордонів Новокалинового.

Мапа боїв поблизу Авдіївки. ФОТО: ISW

Російські мілблогери стверджували, що під Первомайським (на південний захід від Авдіївки) йдуть важкі бої. Тим часом український Генштаб повідомив про продовження позиційних боїв під Бердичами та на південний захід від Авдіївки в районах Первомайського, Невельського та Нетайлового.

Нагадаємо, за даними видання Bild, окупанти просунулися ще на 2-3 кілометри на захід від Авдіївки.

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