Окупанти захопили станції телекомпанії у Херсоні: може зникнути Інтернет і телебачення

Компанія вже попередила користувачів, що оплачувати послуги поки не треба.
Російські окупанти захопили станції телекомпанії "Норма-4" у Херсоні. Через це провайдер може повністю припинити свою роботу в місті.
Про це повідомляється в заяві на сайті компанії.
Окупанти намагаються перехопити контроль над мережею кабельного телебачення та Інтернету.
"Захоплені станції телекомпанії" Норма-4 " на Таврійському і Шуменському районах. Йдуть спроби перехоплення контролю над мережею кабельного телебачення та Інтернету. Можливе повне припинення роботи, просимо вибачення у наших абонентів", - йдеться у повідомленні.
Провайдер також попередив користувачів, що поки оплату за інтернет здійснювати не треба.
"Через технічні обставини кошти на рахунок надійти не зможуть. Чекайте подальших повідомлень", - додали в компанії.
Нагадаємо, окупанти ходять з "перевірками" по квартирах херсонців вночі, зникають люди.
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