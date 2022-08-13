Окупанти захопили станції телекомпанії у Херсоні: може зникнути Інтернет і телебачення

Компанія вже попередила користувачів, що ​​оплачувати послуги поки не треба.

Російські окупанти захопили станції телекомпанії "Норма-4" у Херсоні. Через це провайдер може повністю припинити свою роботу в місті.

Про це повідомляється в заяві на сайті компанії.

Окупанти намагаються перехопити контроль над мережею кабельного телебачення та Інтернету.

"Захоплені станції телекомпанії" Норма-4 " на Таврійському і Шуменському районах. Йдуть спроби перехоплення контролю над мережею кабельного телебачення та Інтернету. Можливе повне припинення роботи, просимо вибачення у наших абонентів", - йдеться у повідомленні.

Провайдер також попередив користувачів, що поки оплату за інтернет здійснювати не треба.

"Через технічні обставини кошти на рахунок надійти не зможуть. Чекайте подальших повідомлень", - додали в компанії.

Нагадаємо, окупанти ходять з "перевірками" по квартирах херсонців вночі, зникають люди.

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