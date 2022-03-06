Окупанти захопили українські АЕС і перетворюють їх на військові бази: росіяни розмістили на станціях вже пів тисячі армійців

Окупанти захопили українські АЕС і перетворюють їх на військові бази: росіяни розмістили на станціях вже пів тисячі армійців

Зараз персонал ЗАЕС ліквідовує наслідки обстрілів росіян.

Російські окупанти, які напали на Україну і захопили АЕС, використовують їх, як воєнні бази. На ЗАЕС ворог вже розмістив 500 своїх людей, ще 1000 загарбників - в Енергодарі.

Про це сказав керівник ДП “НАЕК “Енергоатом” Петро Котін під час брифінгу.

За його даними, на Чорнобильській АЕС перебуває 1000 “додаткових” загарбників.

Також читайте Пожежа на Запорізькій АЕС: радіаційний фон у нормі

“Ми розуміємо, чому метою РФ є захоплення наших ядерних об’єктів, бо вони укріплені і в мирний час мають відповідний захист від проникнення, мають огорожу, мають всі засоби контролю і фіксації… І загарбники перетворюють їх на свої військові бази. На ЗАЕС вони розмістили 500 людей, ще 1000 загарбників перебуває в місті Енергодар”, - сказав Котін.

Керівник Енергоатому наголосив, що персонал ЗАЕС наразі працює під контролем військових, є військовий начальник, з яким повинен узгоджувати всі свої дії професійний персонал атомної станції щодо управління енергоблоками. Зараз персонал атомної станції займається усуненням наслідків обстрілів з боку РФ.

“Загарбники розраховують на те, що ми не будемо їх вибивати, бо нам дуже дорогі наші атомні об’єкти і безпека на цих об'єктах. Таким чином, будь-які обстріли не припустимі, бо вони можуть пошкодити активні зони реакторів і призвести до світової катастрофи”, - сказав Котін.

Також читайте Запорізька АЕС перебуває під контролем військових сил РФ, персонал контролює стан енергоблоків

Він уточнив, що нині на чотирьох українських атомних станціях працює 8 енергоблоків, зокрема, 2 - на ЗАЕС. Ще один енергоблок на Запорізькій атомній перебуває у плановому ремонті, три інші - переведені в холодний стан.

“Це найбезпечніший стан підтримання енергоблоків”, - пояснив керівник Енергоатому.

За його інформацією, на ЗАЕС перебуває дуже багато ядерного матеріалу і будь-які дії можуть призвести до того, що цей ядерний матеріал буде виходити в повітря. Після чого наслідки можуть бути непередбачувані.

Нагадаємо, що станом на 10:00 6 березня усі атомні електростанції України продовжують стабільно працювати. Над атомними станціями посилили контроль.