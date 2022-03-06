Окупанти захопили українські АЕС і перетворюють їх на військові бази: росіяни розмістили на станціях вже пів тисячі армійців

Зараз персонал ЗАЕС ліквідовує наслідки обстрілів росіян.
Російські окупанти, які напали на Україну і захопили АЕС, використовують їх, як воєнні бази. На ЗАЕС ворог вже розмістив 500 своїх людей, ще 1000 загарбників - в Енергодарі.
Про це сказав керівник ДП “НАЕК “Енергоатом” Петро Котін під час брифінгу.
За його даними, на Чорнобильській АЕС перебуває 1000 “додаткових” загарбників.
“Ми розуміємо, чому метою РФ є захоплення наших ядерних об’єктів, бо вони укріплені і в мирний час мають відповідний захист від проникнення, мають огорожу, мають всі засоби контролю і фіксації… І загарбники перетворюють їх на свої військові бази. На ЗАЕС вони розмістили 500 людей, ще 1000 загарбників перебуває в місті Енергодар”, - сказав Котін.
Керівник Енергоатому наголосив, що персонал ЗАЕС наразі працює під контролем військових, є військовий начальник, з яким повинен узгоджувати всі свої дії професійний персонал атомної станції щодо управління енергоблоками. Зараз персонал атомної станції займається усуненням наслідків обстрілів з боку РФ.
“Загарбники розраховують на те, що ми не будемо їх вибивати, бо нам дуже дорогі наші атомні об’єкти і безпека на цих об'єктах. Таким чином, будь-які обстріли не припустимі, бо вони можуть пошкодити активні зони реакторів і призвести до світової катастрофи”, - сказав Котін.
Він уточнив, що нині на чотирьох українських атомних станціях працює 8 енергоблоків, зокрема, 2 - на ЗАЕС. Ще один енергоблок на Запорізькій атомній перебуває у плановому ремонті, три інші - переведені в холодний стан.
“Це найбезпечніший стан підтримання енергоблоків”, - пояснив керівник Енергоатому.
За його інформацією, на ЗАЕС перебуває дуже багато ядерного матеріалу і будь-які дії можуть призвести до того, що цей ядерний матеріал буде виходити в повітря. Після чого наслідки можуть бути непередбачувані.
Нагадаємо, що станом на 10:00 6 березня усі атомні електростанції України продовжують стабільно працювати. Над атомними станціями посилили контроль.
Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
- танків ‒ 285 од.,
- ББМ ‒ 985 од.,
- артилерійських систем – 109 од.,
- РСЗВ ‒ 50 од.,
- засоби ППО ‒ 21 од.,
- літаків – 44 од.,
- гелікоптерів – 48 од.,
- автомобільної техніки ‒ 447 од.,
- легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
- цистерн з ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.