Окупанти захопили в полон працівника ДСНС: Україна вимагає агресорів звільнити бранця

Олексій Данченко супроводжував українські евакуаційні автобуси з Гостомеля.
Олексія Данченка, працівника ДСНС, незаконно затриманого росіянами під час евакуації жителів Гостомеля вимагає негайно звільнити Україна.
Про це заявила віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук 13 березня.
"Я знову і знову наголошую, щоб РФ відпустила Олексія Данченка, працівника ДСНС, який супроводжував гуманітарну групу в погодженому гуманітарному маршруті, у Білогородці. зараз він перебуває на території склозаводу у місті Гостомель. Ми вимагаємо відпустити Олексія Данченко! Ми домовилися про цей гуманітарний маршрут і він виконував свою роботу згідно з домовленостями", - наголосила вона.
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