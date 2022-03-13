Окупанти захопили в полон працівника ДСНС: Україна вимагає агресорів звільнити бранця

Олексій Данченко супроводжував українські евакуаційні автобуси з Гостомеля.

Олексія Данченка, працівника ДСНС, незаконно затриманого росіянами під час евакуації жителів Гостомеля вимагає негайно звільнити Україна.

Про це заявила віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук 13 березня.

Також читайте Верещук закликала людей використовувати для евакуації тільки офіційні гуманітарні коридори

"Я знову і знову наголошую, щоб РФ відпустила Олексія Данченка, працівника ДСНС, який супроводжував гуманітарну групу в погодженому гуманітарному маршруті, у Білогородці. зараз він перебуває на території склозаводу у місті Гостомель. Ми вимагаємо відпустити Олексія Данченко! Ми домовилися про цей гуманітарний маршрут і він виконував свою роботу згідно з домовленостями", - наголосила вона.

Нагадаємо, полонений окупант розповів про завдання в Україні - відео

Як повідомлялося, російські окупанти взяли у полон мера міста Дніпрорудного Запорізької області Євгена Матвєєва.

Читайте також: