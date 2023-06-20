Окупанти захопили в Україні понад 200 важливих об'єктів: Данілов розповів, чи вплине це на контрнаступ

В Україні понад 200 об’єктів перебувають під російською окупацією та можуть бути потенційно небезпечними.

Про це в ефірі телемарафону повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

"На сьогоднішній день 202 об'єкти, які перебувають під російською окупацією і є потенційно небезпечними, є ключовими там, де вони можуть завдати нам шкоди. Нас це не може зупинити в питанні звільнення нашої країни від цих терористів. Ми обов'язково звільнимо нашу країну, включно з Кримом. Зараз будуть такі вирішальні місяць-два-три, які будуть ставити багато крапок у закінченні тих чи інших процесів", - наголосив Олексій Данілов.

Нагадаємо, що Буданов не виключив, що Росія може влаштувати теракт на ЗАЕС.

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