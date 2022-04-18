Окупанти захопили вишки "Київстару" на Херсонщині та встановили свій зв’язок

Окупанти захопили вишки "Київстару" на Херсонщині та встановили свій зв’язок

У прокуратурі почали розслідування.

У Херсонській області ворожі війська захопили об’єкти та офісні приміщення найбільшого оператора мобільного зв’язку “Київстар”.

У зв'язку з цим Херсонська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

"Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Прокурори продовжують вживати всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками країни-агресорки", - йдеться у повідомленні.

Тим часом жителі регіону скаржаться на перебої мобільного зв’язку. Так, Галина нам повідомила, що зв’язок дуже поганий був від самого ранку.

“Постійно вибивало. Згодом з’явились якісь дивні цифри - 255 99. Це, мабуть, повна окупація. Інтернет поки працює” - сказала жінка.

Варто зазначити, що під цією назвою (255 99 - ред.) на території так званої “ЛНР” працює оператор мобільного зв'язку Лугаком.

Нагадаємо, 12 березня стало відомо, що російські окупанти готуються провести "референдум" щодо оголошення Херсонської області "народною республікою". На таку звістку відреагував голова МЗС України Дмитро Кулеба та закликав партнерів запровадити ще жорсткіші санкції проти країни-агресорки.

Напередодні російські військові змістили владу Каховки і призначили кількох керівників-колаборантів.

Раніше стало відомо, що окупанти планують повністю закрити Херсон від 1 травня до 10, щоб провести псевдореферендум.

Читайте також: