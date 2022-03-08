Окупанти захопили ЗАЕС та Енергодар: яка ситуація наразі на станції

Окупанти захопили ЗАЕС та Енергодар: яка ситуація наразі на станції

Змін радіаційного стану на майданчику АЕС, в ЗС та СЗЗ не зафіксовано.

Запорізька АЕС та місто Енергодар досі перебувають під контролем військових формувань РФ. Від завтра, 9 березня, на ЗАЕС запланована доставка денного персоналу, окрім оперативного.

Про це повідомив Олександр Старух, голова Запорізької ОДА з посиланням на Держатомрегулювання.

Як повідомляється, оперативний персонал контролює стан енергоблоків та забезпечує їхню безпечну експлуатацію, згідно з вимогами експлуатаційної документації.

Старух зазначив, що енергоблок № 6, який було пошкоджено 4 березня під час обстрілу майданчика ЗАЕС російськими військовими, вивели в аварійний ремонт, оскільки там виявили пошкодження його маслосистеми.

Змін радіаційного стану на майданчику АЕС, в ЗС та СЗЗ, як наголосив голова ОДА, не зафіксовано.

"Автоматизована система радіаційного контролю АЕС та автоматизована система контролю радіаційного стану в санітарно-захисній зоні та зоні спостереження працюють у штатному режимі", - сказано в повідомленні.

Відключеними через пошкодження залишаються дві високовольтні лінії 750 кВ: Запорізька та Південно-Донбаська.

Нагадаємо, російські окупанти привезли на Запорізьку АЕС 14 пропагандистів, тож невдовзі варто очікувати матеріалів про "безпеку" найбільшого в Європі ядерного об'єкта, щоб виправдати ядерний тероризм загарбників.

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