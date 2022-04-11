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Окупанти закинули до Харкова міни сповільненої дії, що можуть вибухнути будь-якої миті (фото)

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Окупанти закинули до Харкова міни сповільненої дії, що можуть вибухнути будь-якої миті (фото)

УНІАН

Проспект Олександрівський у Харкові перекрили.

Російські окупанти дистанційно розкидали в Індустріальному районі Харкова міни уповільненої дії, повідомляє і надає фото "Суспільне Харків".

Наразі триває розмінування, тому проспект Олександрівський у Харкові перекрили. Між бульваром Богдана Хмельницького та вулицею Пожарського тривають роботи. 

Суспільне Харків / ©
Суспільне Харків

Вночі, близько першої години, російські війська дистанційно закинули туди міни сповільненої дії.

Суспільне Харків / ©
Суспільне Харків

"Боєприпаси на таймері і можуть вибухнути будь-якої миті", - передає джерело.

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Рятувальники та поліція очепили квартал і намагаються змусити людей не виходити на вулицю, щоб убезпечити територію та почати розмінування.

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За пів години перебування на місці журналісти "Суспільного" почули щонайменше три вибухи.

Снаряди вибухають хаотично, проте люди все одно намагаються вийти на вулицю. Міни розкидані у дворах житлових двоповерхівок на самому проспекті Олександрівському.

Наразі Україна входить до списку країн із найвищою кількістю жертв та потерпілих від мін, твердять експерти. Світ намагається нам допомогти: виділяють гроші, навчають саперів. Але й це неймовірно дратує ворога.

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