Окупанти закинули до Харкова міни сповільненої дії, що можуть вибухнути будь-якої миті (фото)

Окупанти закинули до Харкова міни сповільненої дії, що можуть вибухнути будь-якої миті (фото)

Проспект Олександрівський у Харкові перекрили.

Російські окупанти дистанційно розкидали в Індустріальному районі Харкова міни уповільненої дії, повідомляє і надає фото "Суспільне Харків".

Наразі триває розмінування, тому проспект Олександрівський у Харкові перекрили. Між бульваром Богдана Хмельницького та вулицею Пожарського тривають роботи.

Суспільне Харків

Вночі, близько першої години, російські війська дистанційно закинули туди міни сповільненої дії.

Суспільне Харків

"Боєприпаси на таймері і можуть вибухнути будь-якої миті", - передає джерело.

Рятувальники та поліція очепили квартал і намагаються змусити людей не виходити на вулицю, щоб убезпечити територію та почати розмінування.

За пів години перебування на місці журналісти "Суспільного" почули щонайменше три вибухи.

Снаряди вибухають хаотично, проте люди все одно намагаються вийти на вулицю. Міни розкидані у дворах житлових двоповерхівок на самому проспекті Олександрівському.

Наразі Україна входить до списку країн із найвищою кількістю жертв та потерпілих від мін, твердять експерти. Світ намагається нам допомогти: виділяють гроші, навчають саперів. Але й це неймовірно дратує ворога.

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