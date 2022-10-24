Окупанти закрили на виїзд Сєвєродонецьк і Старобільськ, вимагають перепустки — Гайдай

В Луганській області російські окупанти змушують людей виселятися з їхніх осель.

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що у Старобільську та Сєвєродонецьку окупанти вимагають від місцевих перепустки для виїзду, які важко отримати.

Про це він написав у Телеграм.

"Жителі Старобільська та Сєвєродонецька. Сєвєродончани, що залишилися, все частіше жаліються на вільний графік роботи місцевої окупаційної адміністрації – перепустку отримати дуже важко", - написав Гайдай.

Крім того, окупаційна влада Рубіжного дала 10 діб для складання списків порожніх квартир. У пріоритеті ті, власники яких поїхали надовго.

Ситуація з мобілізованими росіяними

Як повідомляють ЗМІ, почастішали випадки відмови свіжомобілізованих росіян йти на фронт без підготовки.

Так, через відмову участі в бойових діях на Луганщині 20 частково мобілізованих росіян спрямували на підвал. Командування не зважає на рівень їх підготовленості.

"Черговий випадок – у перший день "мобікі" потрапили під мінометний обстріл, повернулися до частини, де виявилося, що усі їхні особисті речі кудись зникли. Знову прозвучала команда йти на першу лінію. Пограбовані відмовилися і відправилися на поверх нижче. Голі-босі, але ще живі", - написав Гайдай.

Ситуація на Луганщині

Авіація Сил оборони України протягом 23 жовтня завдала 11 ударів. Підтверджено ураження 11 районів зосередження озброєння та військової техніки ворога. Підрозділи протиповітряної оборони збили 12 БпЛА "Shahed-136".

Українські ракетні війська та артилерія за минулу добу уразили чотири пункти управління, п’ять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, чотири склади боєприпасів, зенітний ракетний комплекс, район вогневих позицій артилерії та інші важливі об’єкти противника.

За минулу добу відбиті атаки окупантів в районах населених пунктів Землянки і Чугунівка, Соледар, Бахмут, Андріївка, Кліщіївка, Новомихайлівка, Мар’їнка, Невельське, Первомайське та Авдіївка.

Нагадаємо, що у місті Рубіжне на Луганщині "кадирівці" виселяють місцевих жителів з їхніх осель. Там розміщують офіцерів-окупантів.

Також росіяни готуються до контрнаступу ЗСУ на Луганщину. Вони вже мінують під’їзні дороги в бік Сватового та Кремінної.

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