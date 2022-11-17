Окупанти закрили в’їзди до Рубіжного та примусово вивозять жителів Херсонщини – Генштаб ЗСУ

У Новій Каховці окупанти розграбували центральну міську лікарню, тож вона припинила роботу.

Російські війська продовжують примусову "евакуацію" з захопленої частини Херсонщини та закрили в’їзди до Рубіжного на Луганщині.

Про це Генштаб ЗСУ повідомив у вечірньому зведенні 17 листопада.

В окремих населених пунктах Луганщини російські загарбники посилили адміністративно-поліцейські заходи. Так, ворог закрив в’їзди до Рубіжного з напрямків Кремінної та Варварівки. В місті також обмежили переміщення мирних жителів та посилили фільтраційні заходи.

Водночас у захопленому Маріуполі окупаційна "влада" планує розгорнути підрозділи Росгвардії, особливого призначення та швидкого реагування у загальній кількості до 400 осіб.

Росіяни продовжують примусову "евакуацію" українців та вивезення майна з захоплених територій Херсонщини. Так, у ніч проти 16 листопада окупанти примусово вивозили жителів Новокиївки.

Також повідомляється, що в Новій Каховці припинила роботу центральна міська лікарня, адже медичне обладнання та машини "швидкої" російські загарбники викрали та вивезли в напрямку окупованого Криму.

Нагадаємо, як повідомили в Центрі національного спротиву, Росія спеціально створює гуманітарну кризу на захоплених територіях України, а потім "евакуйовує" місцевих жителів до своїх південних регіонів для того, аби виправити там демографічну ситуацію.

Раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що українські військові вийшли на берег Дніпра і тепер можуть контролювати територію, наближену до окупованого Криму.

В Україні створили реєстр колаборантів Ірина Федорів

Читайте також: