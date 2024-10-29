Окупанти закріплюються на напрямку Часового Яру: деталі від ЗСУ

Російська окупаційна армія "просочується" малими групами - по одній-дві людини у напрямку Часового Яру в Донецькій області.

Про це розповів командир роти охорони 5 ОШБр Євген Мартинець в ефірі телеканалу "Київ24".

"Так, вони (росіяни - Ред.) мають успіх на напрямку Часового Яру. Але вони зайшли у передмістя. Вони заходять по 1-2 людини", - розповів військовий.

За його словами, окупанти у якихось місцях закріплюються, а десь – втягуються. Втім, незважаючи на це, наголошує Мартинець, успіху в цьому місті загарбники наразі не мають.

"Сподіваюсь, так буде і надалі, поки ми стримуємо ворога у тому напрямку. Ми краще знаємо місцевість, аніж вони. Тому у нас є свої переваги", - наголосив Мартинець.

Нагадаємо, розвідка Британії зафіксувала просування окупантів у Часовому Ярі. Ймовірно, окупантам вдалося перетнули канал у південній частині міста і наблизитися до його кордонів.

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