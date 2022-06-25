Окупанти закріплюються в районах Сєвєродонецька, Сиротиного, Воронового та Борівського - Генштаб

Окупанти закріплюються в районах Сєвєродонецька, Сиротиного, Воронового та Борівського - Генштаб

З метою сковування дій ЗСУ ворог проводив демонстративні дії в напрямку населеного пункту Вершина. Також противник завдав авіаударів вертольотами Ка-52 та Мі-24 неподалік Павлівки.

Після відведення підрозділів ЗСУ окупанти закріплюються в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Сиротине, Воронове та Борівське.

Про це повідомляє Генштаб Міноборони України у вечірньому зведенні 25 червня.

На Слов’янському напрямку українські воїни зупинили спробу ворожого наступу в районі Богородичного та штурм в напрямку Мазанівки. Окупанти з втратами відійшли.

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На Донецькому напрямку противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів та проведенні перегрупування військ.

На Краматорському напрямку ворог активних дій не вів. Здійснював обстріли у районах населених пунктів Маяки, Пискунівка та Сіверськ. З метою виявлення позицій наших військ та корегування вогню проводив повітряну розвідку БпЛА “Орлан-10”.

На Лисичанському напрямку противник обстрілював райони населених пунктів Вовчоярівка, Лоскутівка, Біла Гора, Верхньокамʼянка, Верхньокамʼянське, Виїмка та Золотарівка.

На Бахмутському напрямку окупанти ворожі обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зафіксовано неподалік населених пунктів Костянтинівка, Покровське, Миколаївка, Вершина, Берестове, Зайцеве, Клинове, Нью-Йорк, Володимирівка та Івано-Дар’ївка.

Українські вояки успішно відбили всі наступальні та штурмові дії ворога в напрямках населених пунктів Покровське, Нью-Йорк та Мар’їнка. Окупанти відійшли.

З метою сковування дій ЗСУ ворог проводив демонстративні дії в напрямку населеного пункту Вершина. Також противник завдав авіаційних ударів вертольотами Ка-52 та Мі-24 неподалік Павлівки.

Нагадаємо, білоруські військові продовжують патрулювати білорусько-український кордон. З території Білорусі існує загроза ракетних та авіаційних ударів по українських населених пунктах.

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