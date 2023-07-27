Окупанти закривають доступ для цивільних на Арабатську стрілку через загрозу для Криму

Потрапити на косу зможуть лише співробітники екстрених служб окупантів і ті, хто виконує "роботи оборонного значення".
Російські окупанти заборонять доступ для цивільних на Арабатську стрілку від Криму до Херсонщини від вечора 31 липня.
Про це повідомляє Telegram-канал Крыминформ із посилання на так зване "управління ФСБ по Криму".
Причиною такого рішення є нібито необхідністю "локалізувати загрозу безпеці" окупованого Криму.
Так, створений окупанти "оперштаб Криму" під головуванням призначеного Росією гауляйтера півострова Сергія Аксьонова затвердив "рішення" про заборону видавання пропусків на Арабатську стрілку цивільним від 20:00 31 липня.
Потрапити на косу зможуть лише співробітники екстрених служб окупантів, а також громадяни, які виконують "роботи оборонного значення" і з ліквідації надзвичайних ситуацій".
Заходи, як стверджують окупанти, запроваджуються до особливого розпорядження і необхідні для "локалізації загроз безпеці населенню, військовим та іншим об'єктам", розташованим в окупованому Криму.
Зазначимо, ексречник Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов розповів, що активізація Сил оборони України на Кримському напрямку свідчить – Генштаб ЗСУ чітко розуміє, що на півострові зосереджено багато військових ресурсів окупантів, і російську армію слід ізолювати від цих ресурсів.
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