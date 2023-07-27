Окупанти закривають доступ для цивільних на Арабатську стрілку через загрозу для Криму

Потрапити на косу зможуть лише співробітники екстрених служб окупантів і ті, хто виконує "роботи оборонного значення".

Російські окупанти заборонять доступ для цивільних на Арабатську стрілку від Криму до Херсонщини від вечора 31 липня.

Про це повідомляє Telegram-канал Крыминформ із посилання на так зване "управління ФСБ по Криму".

Причиною такого рішення є нібито необхідністю "локалізувати загрозу безпеці" окупованого Криму.

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Так, створений окупанти "оперштаб Криму" під головуванням призначеного Росією гауляйтера півострова Сергія Аксьонова затвердив "рішення" про заборону видавання пропусків на Арабатську стрілку цивільним від 20:00 31 липня.

Потрапити на косу зможуть лише співробітники екстрених служб окупантів, а також громадяни, які виконують "роботи оборонного значення" і з ліквідації надзвичайних ситуацій".

Заходи, як стверджують окупанти, запроваджуються до особливого розпорядження і необхідні для "локалізації загроз безпеці населенню, військовим та іншим об'єктам", розташованим в окупованому Криму.

Зазначимо, ексречник Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов розповів, що активізація Сил оборони України на Кримському напрямку свідчить – Генштаб ЗСУ чітко розуміє, що на півострові зосереджено багато військових ресурсів окупантів, і російську армію слід ізолювати від цих ресурсів.

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